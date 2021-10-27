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英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）

環球經濟金融 21:42 2021/10/27

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英國財相辛偉誠發表新一份財政預算案，餘下3年任期將會增加政府開支1500億英鎊（約1.6萬億港元），當中近半投放於鐵路及公路等基建，另有240億英鎊投放於房屋之上。

（第二版更新財政預算案內容）

辛偉誠（Rishi Sunak）周三（27日）在下議院，向國會議員公布新一份財政預算案，涵蓋交通、醫療、教育、房屋等，並提升最低工資6.6%至時薪9.5英鎊（約102港元）。

1500億英鎊的新開支中，基建比重最大佔48%，包括460億英鎊用於鐵路，以及210億英鎊用於公路，另會投放57億英鎊於大曼徹斯特等7個主要都會區，以發展倫敦模式的交通網絡。

最低工資料加6% 時薪衝破100港元 【下一頁】

醫療方面，政府將會增加撥款440億英鎊。房屋政策亦是另一焦點，辛偉誠增撥240億英鎊，當中115億英鎊用以興建18萬間可負擔住宅，即建屋量較原有計劃增加20%。

為支持受疫情嚴重打擊的零售、娛樂、休閒等行業，相關行業未來一年只須支付一半企業稅。

隨著英國會跟隨全球主流增加企業稅，由現時19%逐步加至25%，辛偉誠宣布由2023年4月起，銀行現時繳付的額外企業稅，將由8%減至3%，意味銀行整體企業稅由27%加至28%。

財政部預計英國今年經濟增長可達6.5%，明年增長6%，但通脹將會進一步上升，料由9月份的3.1%，增至明年的4%。

8成英國僱主打算請人 招聘需求強勁  【下一頁】

辛偉誠公布預算案前，已透過財政部發表評論，指預算案為後新冠肺炎疫情時代作準備，將會建立「三高」經濟︰高薪酬、高技術、高生產力（higher wages， higher skills， and rising productivity），以符合新時代。

辛偉誠表示，預算案為疫情後的英國經濟掀開新一頁，同時為民眾提供強大的公共服務、充滿活力的社區及更安全街道，符合樂觀新時代、亦是規劃未來強勁經濟的願景。

財政預算案措施包括：

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責任編輯：嚴智勇、郭麗明

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