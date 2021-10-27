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比華利山別墅蝕不停　逾5000呎「皇宮屋」8028萬沽　10年輸近一成

股樓投資 17:15 2021/10/27

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雖然近期豪宅市道好轉，多個豪宅新盤成交價理想，但個部新界豪宅仍要蝕，其中大埔比華利山別墅一幢「皇宮屋」再錄蝕讓，上手業主持貨10年，現帳面貶值352萬元。 

土地註冊處資料顯示，比華利山別墅溫莎道單號「皇宮屋」，實用面積約5,230平方呎，上月底以8,028萬元易手，實用呎價約15,350元，較2011年的8,380萬元購入價相比，10年帳面貶值352萬元，即約4.2%，如連同其他使費，料實蝕約780萬元，即約一成。   

值得留意的是，比華利山別墅有「蝕讓之城」的稱號，皆因業主多數蝕讓離場。有代理指，過去一年多部分內地客資金鏈出現問題，多數出售洋房、半新樓等豪宅級物業。 

#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 比華利山 大埔

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