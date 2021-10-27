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【內房危機】碧服強制收購彩生活旗下業務 碧服彩生活股價齊跌

股樓投資 16:40 2021/10/27

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內房花樣年控股 （01777） 及旗下物管公司彩生活 （01778） 公布，由於彩生活未有在今年4日前償還7億元人民幣貸款，因此其全資持有的鄰里樂控被借款人碧桂園服務 （06098） 強制以33億元人民幣的金額無條件收購。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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同時，彩生活股份將恢復買賣，花樣年則仍停牌。彩生活又指現時公司並沒有任何拖欠其他貸款或債項，亦沒有觸發交叉違約的事件，轉讓股份後，彩生活將維持在住宅社區、商業及綜合混合用途物業提供物管服務，目前公司有足夠營運資金滿足12個月內的營運。

不過，今日轉讓方彩生活及碧桂園服務今日股價都報跌，剛復牌的彩生活今日跌超過三成至1.63元，盤中曾創52周新低1.5元；碧服跌近3%至62.15元，較1個月高位70.3元已跌逾一成。

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撰文 : 謝克迪, CFA

收購 復牌 經濟 停牌 碧桂園服務（06098） 彩生活（01778） 花樣年控股（01777）

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