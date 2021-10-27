【HSBC滙豐】滙豐尖沙咀K11設首間財富管理中心　明年擬再增2間健康管理中心

▲ 滙豐尖沙咀K11設首間財富管理中心 明年擬再增2間健康管理中心

滙豐 （00005） 斥資35億美元強攻亞洲財富管理業務，滙豐香港近日選址尖沙咀開設首個財富管理中心及滙豐保險尊尚健康管理中心。中港仍未正式恢復通關，但滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）預期客戶反應正面，展望中港重新通關後，來自中國離岸客戶的保障需求龐大，計劃明年再增設2間健康管理中心。

滙豐新設的K11 ATELIER財富管理中心，佔地超過1萬平方尺，供可投資資產100萬美元或以上的客戶使用。相鄰的尊尚健康管理中心同時開幕，設有2名駐場醫生，提供核保所需的基本健康檢查，容許客戶在分行內完成投保程序。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，配合集團亞洲財富管理策略，香港區除增聘人手外，硬件上都要有配合，今次的財富管理中心鄰近高鐵站，冀未來在銅鑼灣、中環及旺角等地標式的地區陸續增設財富管理中心。

文德華補充，目前計劃明年在港島區及大灣區內各增設一間健康管理中心，但最終地點及具體時間仍有待確認。被問到會否考慮在澳門開設中心，他回應指澳門業務目前只重新開始約3個月，但已見到澳門當地及內地客的需求強勁，有信心增長會進一步提高。

中港未通關窒礙內地客來港投保，文德華相信通關後，內地客的保險需求會見大幅反彈，但即使單計本地客，上半年的新造保費按年亦都增加35%，反映本地客的保障意識提高且需求強大，他又預期下半年保險業務仍可見顯著增長。

「跨境理財通」啟動約個多星期，伍楊玉如透露，正式啟動當日數小時已接到過千個客戶查詢，暫時以「南向通」的查詢較多，會陸續處理客戶的開戶預約。她又預期，「南向通」反應將會較熾熱，主因目前「南向通」的上架產品選擇較豐富，而且「北向通」初期未容許遙距開戶，相信反應比較慢熱，並正積極爭取提供見證開戶服務。

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記者：趙穎妍

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