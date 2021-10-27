【異動股】光伏業務收入按年大增273倍　創維急升近六成創3年半高位　

電子科技產品生產商創維集團 （00751） 業績後股價爆上，全日升59%創3年半新高。

集團首9個月營業額為358億元(人民幣，下同)，同比增加33.16%，純利按年升40%至7.6億元人民幣。內地市場的營業額約233億元，較去年同期的165億元增加40.6%。

海外市場的營業額為125億元，佔集團總營業額的35.1%，較去年同期的103億元增加21.3%。

值得留意，集團光伏業務收入達21.82億元， 對比去年同期的800萬元，增長接近273倍。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映 【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機