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【異動股】光伏業務收入按年大增273倍　創維急升近六成創3年半高位　

股樓投資 16:55 2021/10/27

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電子科技產品生產商創維集團 （00751） 業績後股價爆上，全日升59%創3年半新高。

集團首9個月營業額為358億元(人民幣，下同)，同比增加33.16%，純利按年升40%至7.6億元人民幣。內地市場的營業額約233億元，較去年同期的165億元增加40.6%。

海外市場的營業額為125億元，佔集團總營業額的35.1%，較去年同期的103億元增加21.3%。

值得留意，集團光伏業務收入達21.82億元， 對比去年同期的800萬元，增長接近273倍。

 

 

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撰文 : 周兆邦

創維集團（00751） 港股

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