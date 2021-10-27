【大行看法】滙豐證券：中資股估值吸引現階段可吸納　「這是一個大家應該留意的市場」

滙豐證券亞太區證券策略主管林傳英（Herald van der Linde）接受CNBC訪問時表示，中資股估值處合理水平，現時值得吸納，相信投資者正在買入中資股，目前滙豐證券亦給予中資股「增持」評級。林傳英指，優質中資股早前被拋售，目前市盈率處於相當低的水平，而且若與美國及印度等市場比較，中資股估值相對便宜。

瑞士百達黃思遠：中資股更具吸引力【下一頁】

中國監管新規屢出下，不少外資對中資股卻步。林傳英認為，當大部分人仍大幅「低配」中資股的時候，正好是以合理估值買入的好時機，「這是一個大家應該留意的市場」。

除中國外，林傳英稱，東南亞市場亦不錯，當地疫情已緩和，但目前大多數人已撤離亞洲市場，相信仍有很多人可以進一步增持中國及東盟的股票，因當地股市估值仍偏低。

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【大行看法】滙豐：中資股估值吸引現階段可吸納 「這是一個大家應該留意的市場」