  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】滙豐證券：中資股估值吸引現階段可吸納　「這是一個大家應該留意的市場」

16:34 2021/10/27

分享：

滙豐證券亞太區證券策略主管林傳英（Herald van der Linde）接受CNBC訪問時表示，中資股估值處合理水平，現時值得吸納，相信投資者正在買入中資股，目前滙豐證券亦給予中資股「增持」評級。林傳英指，優質中資股早前被拋售，目前市盈率處於相當低的水平，而且若與美國及印度等市場比較，中資股估值相對便宜。

瑞士百達黃思遠：中資股更具吸引力【下一頁】

中國監管新規屢出下，不少外資對中資股卻步。林傳英認為，當大部分人仍大幅「低配」中資股的時候，正好是以合理估值買入的好時機，「這是一個大家應該留意的市場」。

除中國外，林傳英稱，東南亞市場亦不錯，當地疫情已緩和，但目前大多數人已撤離亞洲市場，相信仍有很多人可以進一步增持中國及東盟的股票，因當地股市估值仍偏低。

相關文章：【大行看法】瑞信：目前仍未是「重返中國」的合適時機　政策明顯轉向才能推升中資股（推薦7股）

相關文章：【電動車】瑞銀財管：2030年全球六成新車電動化　瑞銀：電池加價在所難免、上游最受惠

【大行看法】滙豐：中資股估值吸引現階段可吸納　「這是一個大家應該留意的市場」

港股 增持 東南亞 亞太 外資 亞洲市場 亞洲 中國 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【恒大3333】許家印據報抵押香港山頂獨立屋　料套現3億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】高盛：共同富裕重塑中國增長　薦10隻港股、4大主題（附名單）
【大行報告】高盛：共同富裕重塑中國增長　薦10隻港股、4大主題（附名單）
【高息股攻略】三大電訊商Q3業績出爐　邊間增速領先、享股息率6.9厘
【高息股攻略】三大電訊商Q3業績出爐　邊間增速領先、享股息率6.9厘
【港元定期存款】3中小行鬥加港元定存息 迎戰理財通競爭
【港元定期存款】3中小行鬥加港元定存息 迎戰理財通競爭
【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【加元定存】加元定存最高息達12厘 外幣定存掀加息浪
【加元定存】加元定存最高息達12厘 外幣定存掀加息浪
【Tesla破頂】騰訊曾持有5%股權　錯過升浪料「損失」了數千億
【Tesla破頂】騰訊曾持有5%股權　錯過升浪料「損失」了數千億