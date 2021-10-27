馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害

美國民主黨提出，向億萬富豪開徵投資獲利稅，資助政黨的數萬億美元預算案。全球首富馬斯克近日狠批政策，指出中產階級遲早會成為政策的受害者，然後會再進一步擴大受害人數。

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面對美國政府發起向富人徵稅的政策，社交平台陸續出現請願信，要求白宮取消。近日因旗下電動車特斯拉股價升幅而穩佔全球首富之位的馬斯克（Elon Musk），亦在Twitter回覆部分帖文。

馬斯克預言，民主黨提出的徵稅對象慢慢會往下移動，起初是億萬富豪，過後便是百萬富豪，政策針對的目標十年內大有機會波及中產階層。馬斯克更聲稱，當美國政府榨乾一個階層後，便會將觸手伸向其他人。

有網民表示，寧願讓馬斯克分配資本，亦不願美國財長耶倫（Janet Yellen）擠手。馬斯克反問，政府與企業家中誰更有能力分配資本才是重點。馬斯克亦指摘美國政府，會把資本分配與開支混為一談。

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參議院財經委員會主席懷登（Ron Wyden）提出，向億萬富豪徵收「未實現資本利潤稅」（unrealized capital gains），利用稅收避免提高其他稅率資助預算案，希望吸引黨友支持通過預算案。稅項預計針對約700名身家逾10億美元，或是連續3年賺取1億美元收入的人士。

不過，加徵富人稅仍有重重難關。部分民主黨人已表明對此有疑慮，專家更指加稅細則將難以訂明。

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責任編輯：吳漢培