  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害

環球經濟金融 16:33 2021/10/27

分享：

美國民主黨提出，向億萬富豪開徵投資獲利稅，資助政黨的數萬億美元預算案。全球首富馬斯克近日狠批政策，指出中產階級遲早會成為政策的受害者，然後會再進一步擴大受害人數。

世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒  【下一頁】

面對美國政府發起向富人徵稅的政策，社交平台陸續出現請願信，要求白宮取消。近日因旗下電動車特斯拉股價升幅而穩佔全球首富之位的馬斯克（Elon Musk），亦在Twitter回覆部分帖文。

馬斯克預言，民主黨提出的徵稅對象慢慢會往下移動，起初是億萬富豪，過後便是百萬富豪，政策針對的目標十年內大有機會波及中產階層。馬斯克更聲稱，當美國政府榨乾一個階層後，便會將觸手伸向其他人。

有網民表示，寧願讓馬斯克分配資本，亦不願美國財長耶倫（Janet Yellen）擠手。馬斯克反問，政府與企業家中誰更有能力分配資本才是重點。馬斯克亦指摘美國政府，會把資本分配與開支混為一談。

貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站 【下一頁】

參議院財經委員會主席懷登（Ron Wyden）提出，向億萬富豪徵收「未實現資本利潤稅」（unrealized capital gains），利用稅收避免提高其他稅率資助預算案，希望吸引黨友支持通過預算案。稅項預計針對約700名身家逾10億美元，或是連續3年賺取1億美元收入的人士。

不過，加徵富人稅仍有重重難關。部分民主黨人已表明對此有疑慮，專家更指加稅細則將難以訂明。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】美商界呼籲押後強制打針 憂人手短缺
2021/10/26
【新冠疫苗】美商界呼籲押後強制打針 憂人手短缺
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
2021/10/26
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
2021/10/26
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖
2021/10/25
拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖
米高佐敦NBA選秀季戰靴 成交價貴過曼哈頓樓價
2021/10/25
米高佐敦NBA選秀季戰靴 成交價貴過曼哈頓樓價

你可能感興趣

【新冠疫苗】美商界呼籲押後強制打針 憂人手短缺
18:30 2021/10/26
【新冠疫苗】美商界呼籲押後強制打針 憂人手短缺
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
14:43 2021/10/26
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
11:11 2021/10/26
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
經濟 馬斯克 美國民主黨 美國 美國參議院 富豪 耶倫 Twitter 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 社交平台

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間17:00）

下一篇文章

奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

巴西總統稱新冠疫苗與愛滋病有關 直播片遭下架
巴西總統稱新冠疫苗與愛滋病有關 直播片遭下架
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間17:00）
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）