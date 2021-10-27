【監管風暴】政府要求嚴治學科培訓又有公司配股 教育股齊再被洗倉

內地商務部、中央網信辦及發改委發通知，指將積極發展興趣養成、職業技能、終身學習等優質教育的在綫教育，但堅持嚴治中小學生的綫上學科類培訓、全面規範校外綫上培訓行為。

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剛公布配股籌9.2億的宇華教育 （06169） 全日跌近兩成至3.82元，早前配股的中教控股 （00839） 跌6.8%至13.66元，主營在綫教育的新東方在綫 （01797） 跌7.7%至4.42元，主營職業教育及高等教育的東方教育 （00667） 及中匯集團 （00382） 分別跌3.7%至7.78元及跌4.2%至5.08元。

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