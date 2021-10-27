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【監管風暴】政府要求嚴治學科培訓又有公司配股 教育股齊再被洗倉

股樓投資 16:26 2021/10/27

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內地商務部、中央網信辦及發改委發通知，指將積極發展興趣養成、職業技能、終身學習等優質教育的在綫教育，但堅持嚴治中小學生的綫上學科類培訓、全面規範校外綫上培訓行為。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

剛公布配股籌9.2億的宇華教育 （06169） 全日跌近兩成至3.82元，早前配股的中教控股 （00839） 跌6.8%至13.66元，主營在綫教育的新東方在綫 （01797） 跌7.7%至4.42元，主營職業教育及高等教育的東方教育 （00667） 及中匯集團 （00382） 分別跌3.7%至7.78元及跌4.2%至5.08元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國東方教育（00667） 中滙集團（00382） 配股 中華人民共和國商務部 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟 新東方在綫（01797） 教育股 宇華教育（06169） 中教控股（00839）

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