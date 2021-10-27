【大行點睇】摩通指華能最壞時刻已過　現價為吸納機會

摩根大通發表報告指，華能(00902)今年第三季虧損35億元人民幣，符合該行預期，並遜於市場預期。業績表現疲弱，主要由於煤價大幅上升(第三季按年增逾60%)，足以抵銷穩定的發電量(按年升10%)及電價溫和增加(升3%)。



該行表示，華能股價或會對業績表現反應負面，但相信集團最壞時刻已過，市場降級後呈現具吸引力的買入點。而華能目前估值相當於一年預測市賬率約0.3倍，估值吸引。

摩通維持華能股份「增持」評級及目標價5元，對其看法保持正面，認為內地多於十個省份在第四季開始容許工業電價上調20%，配合煤價正常化，料可令集團盈利持續改善。

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