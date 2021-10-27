【OceanPark】海洋公園本年度入場人次跌至140萬 淨虧損逾11億元

海洋公園今日（27日）發表2020年至2021財政年度業績表現，人場人次按年下跌36%至140萬，收入則下跌45%至3.9360億元，扣除政府資助前之經營虧損淨額為11.1160億元。

截至2021年6月30日止的財政年度，海洋公園繼續面對2019 冠狀病毒病疫情帶來的嚴峻挑戰。為遵從政府因應疫情發出的指示，公園由2020年7月1日至2021年2月17日，暫停開放合共146天，相當於該財政年度達四成時間。在此期間，公司完全失去來自訪客的收入來源。即使在2021年2月18日重新開放後，公園客容量大幅受限，接待對象亦以本地訪客為主。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝說：「縱使面對持續艱難的營運環境，我們仍運用創意，試行新概念和發揮公園獨特地形所賦予的無限潛力，為訪客帶來全新的海洋公園體驗。因此，我們成功吸納了不少新訪客，包括著重健康、熱愛運動和健體、喜愛探索大自然，以及鍾情寵物和花藝等的客源市場。公眾對公園各種新嘗試的熱烈迴響，足證我們正朝著正確路向發展。」

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黃嗣輝續稱：「即使疫情帶來許多限制，公司團隊仍然推行了一系列成效顯著的保育及教育工作。我們很高興在疫情下的艱難時期，仍可實踐對社會的承諾，貢獻社群。」

海洋公園會主動採取節流措施及重整預算管理，以應對疫情為業務帶來的影響。此外，公園亦將會遊園體驗重新定位，以配合市民大眾更注重健康及保持社交距離之新常態，捉緊新的市場機遇。

公園以大自然為重點主題，在2020至2021財政年度推出了廣受歡迎的「森度遊」，並為小朋友打造全港最大、最好的大自「研」教室，讓他們和父母一起投入體驗式學習，以及舉辦全港學界最大型的生態保育活動，邀請逾5萬名學生共同保育3個本地物種。

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黃嗣輝表示：「我們衷心感謝政府撥款支持和共同制定公園的未來策略，不僅讓海洋公園公司可繼續營運和海洋公園水上樂園得以順利開幕，亦讓公園逐步轉型為全新度假及休閒勝地。」



海洋公園公司在2021年8月開展投標資格預審工作，作為採購程序的首階段，物色潛在合作夥伴，以「建設、營運、轉移」（簡稱BOT）模式攜手發展公園。第二階段之招標程序將於2021年年底或2022年年初進行，旨在建立一個在保育及教育方面擁有共同理念的夥伴生態圈，實踐公園未來策略。

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責任編輯：潘曉豐