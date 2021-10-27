【樓市熱話】80後夫婦視買樓為負債 寧每月花2-3萬 長租酒店當作家

所謂 “一樣米養百樣人”，雖然我們均居於香港，但也能構出百萬種不同的生活方式。有些人窮盡一生也要「上車」，追求一個安穩的生活；也有一些人喜歡追尋刺激，不願定下來，寧願過上遊牧式的生活。最近網上熱烈討論一對80後的夫婦只借樓不買樓，月花2至3萬長租酒店，而究竟這種生活方式有甚麼好處和壞處呢？

影片中的主角叫cammy 及 brian , 女的是化妝師而男的則是IT人，他們的工作時間相對彈性，有時能在家工作。在未租住酒店前，他們租住一個位於將軍澳的500呎單位，而當在上年的租約期滿後，他們便萌生出長期租住酒店的念頭。 他們現時居住的酒店約600至 700 呎，2房1廳，而月租則要2至3萬。

對於這個價錢，他們認為物有所值指，「這裏不但有海景，包水、電，而且還有房間服務，每星期也會有人收拾房間，以這個價錢出面一定租不到相同面積的單位。」，因此他們十分滿意現時的生活，並認為能讓他們學習適應不斷變幻的環境。

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然而酒店畢竟不能長住，在一年內，他們經已搬了3次酒店及房，同時住酒店也會帶來一定程度的不便。他們指，住酒店能學會斷捨離，只留下最重要和最常用的物品，而多餘的物品則只能放在迷你倉。

另外，他們指由於通訊地址不能填寫酒店，因此一些較重要的文件，只能寄回家，並間中要專門回家領取，而在飲食上，由於酒店的雪櫃太小，只能存放小量食品，因而需要經常出外採購，引起不便。

此片段一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 酒店要感謝像他們這些有實力的租客。」，「可能他們多住數月便決定要移民了。」，「現時的服務式住宅生意很好，因為多了很多這些短期租客。」，也有人指出，「疫情一過便難說了。」，「聰明人是有樣看的。」，「疫情後酒店的房價便會回升很多。」。

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另有網民指出，「可能在疫情過後，他們會怪責酒店狂加租，也會責備政府不對酒店加以規管。」。

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責任編輯：關海儀