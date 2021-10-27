【Amazon】Alexa連網裝置進駐醫療機構　方便病人與醫護聯絡

▲ 透過將對應Alexa數碼助理服務的連網裝置設置在病房內，讓醫護人員可直接透過裝置與病人溝通，同時也讓病人透過聲控方式操作病房內的設施，藉此提升醫護人員工的作效率。

亞馬遜進一步擴大Alexa連網裝置的應用，早前與美國洛杉磯的醫療機構合作，透過將對應Alexa數碼助理服務的連網裝置設置在病房內，讓醫護人員可直接透過裝置與病人溝通，同時也讓病人透過聲控方式操作病房內的設施，藉此提升醫護人員工的作效率。

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與先前推出的Alexa Together居家看護服務相似，亞馬遜表示該合作是基於Alexa關懷發展的一部分，讓醫療機構病人可以更容易透過聲控方式使用病房設施，例如控制冷氣、開關電視，或是與醫護人員聯繫，藉此解決病人的需求，同時減低醫護人員的工作量。

雖然Alexa連網裝置可能涉及聲音記錄等私隱問題，但亞馬遜強調應用在醫療機構的裝置，將不會要求使用者登入個人帳號，或額外記錄聲音內容，使用者亦可隨時在裝置上關閉將麥克風的收音功能。



現在愈來愈多第三方業者開始藉由亞馬遜提供工具資源，針對醫療機構的需求，透過Alexa連網裝置打造合適應用解決方案，包括K4Connect、Lifeline Senior Living、Aiva，以及Vocera都開始藉由Alexa智慧關懷項目工具打造客製化應用服務。

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記者：廖淑瑩