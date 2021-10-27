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【阿里巴巴9988】阿里董本洪：互聯網平台相互打通有助行業發展　「雙11」焦點將由GMV轉為可持續發展

股市 16:02 2021/10/27

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【阿里巴巴9988】阿里董本洪：互聯網平台相互打通有助行業發展　「雙11」焦點將由GMV轉為可持續發展

內地互聯網平台陸續相互打通，阿里巴巴首席市場官董本洪稱，提高平台間的連接性有助提升消費者體驗，商戶可以營運跨電商旗艦店，帶動商戶運營效率，又留意到近月商家有所流量提升，認為此舉有助推動行業發展。

董本洪提到，今年開設淘寶特價版的微信小程序，旗下餓了麼、優酷、大麥等平台支援微信支付，今年雙11首次支援銀聯「雲閃付」 ，讓更多消費者受惠。

對於今年雙11的總成交額（GMV）目標，董本洪未有正面回應，但表示集團希望將焦點由GMV 增長轉移到可持續發展，推動綠色生活方式，冀利用雙11的影響力向消費者宣傳可持續消費的概念。

董本洪又指，雙11所創造的價值是遠超GMV數字，對未來經濟及線上消費持樂觀態度，又形容雙11就像商界的奧運會，阿里希望透過展示最新技術推動可持續和普惠發展。

董本又洪表示，疫情加快企業數碼化進度，電商活動更具活力，此外留意到內地消費者對跨境電商需求繼續上升。董本洪又稱，阿里透過智能菜鳥網絡，加強物流透明度及效率，開始引入機械人營運小型物流倉庫，及「最後一公里」交付。

董本洪提到，直播帶貨會繼續成為增長驅動器之一，會提供更多功能，加強商戶與顧客間互動。

被問到今年雙11的心水購物清單，董本洪笑稱，有意購買數瓶意大利、西班牙等地紅酒為家中補貨，同時希望買數本書，以及為家人添置網球鞋。

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