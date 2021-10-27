【互聯網醫療】衛健委諮詢互聯網診療監管、倡公開收費標準　阿里健康平安好醫生跌逾6%

▲ 【互聯網診療】國衛健委就互聯網診療監管細則徵求意見 倡網上公開收費標準

國家衛健委起草《互聯網診療監管細則（徵求意見稿）》，建議網上公開互聯網診療的服務收費項目和收費標準、醫療機構和提供互聯網診療服務醫師的執業等信息，方便患者查詢。意見稿同時建議，互聯網診療實行實名制，禁止假冒他人就診情況。

香港上市的互聯網醫療概念股走弱，阿里健康 （00241） 最新跌6%，暫報10.32元；平安好醫生 （01833） 跌7%，報46.45元；京東健康 （06618） 跌3%，報72.1元。

內地將互聯網診療納入醫保，可見【下一頁】

意見稿又指，醫療機構應自行或委託第三方開展藥品配送的，相關協議、處方流轉信息應當可追溯，並向省級監管平台開放數據接口。省衛健主管部門應當按照「最少可用原則」採集醫療機構的相關數據，分析互聯網診療整體情況，至少每月1次定期向各醫療機構及其登記機關反饋問題，並明確整改期限，醫療機構在收到省級衛生健康主管部門問題反饋後應當及時整改，並將整改情況上傳至省級監管平台，同時報其登記機關。

互聯網診療病歷記錄按照門診電子病歷的有關規定進行管理，診療過程中的圖文對話、音視頻資料等應當全程留痕、可追溯，並向省級監管平台開放數據接口，保存時間不得少於15年。

醫療機構應設專有部門管理互聯網診療質量

意見稿提出，醫療機構應當有專門部門管理互聯網診療的醫療質素、醫療安全、藥學服務、信息技術等，建立相應的管理制度，包括但不限於醫療機構依法執業自查制度、互聯網診療相關的醫療質量和安全管理制度、患者安全不良事件報告製度、醫務人員培訓考核制度、患者知情同意制度、處方管理制度、電子病歷管理制度、信息系統使用管理制度等。

另外，醫療機構應當建立網絡安全、個人信息保護、數據使用管理等製度，並與相關合作方簽訂協議，明確各方權責關係。

意見稿提出，由省衛健主管部門建立省級監管平台，對轄區內開展互聯網診療活動的醫療機構實施實時監管，而國家衛健主管部門和中醫藥主管部門則負責指導全國互聯網診療監管工作。

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編輯：曾樂詩