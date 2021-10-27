【蘋果擦拭布】蘋果「信仰之布」開箱　網民：顏色與官網存落差（多圖）

▲ 據蘋果官網截至今（27日）下午4時顯示，擦拭布最快需待明年1月初才有貨。

蘋果（Apple）除了在上星期舉行的第二場秋季發布會上，推出多款新的14吋和16吋MacBook Pro ﹑AirPods 3外，還在官網上架售價為149港元的「蘋果擦拭布」。不過據蘋果官網截至今（27日）下午4時顯示，該擦拭布最快需待明年1月初才有貨。

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有部分網民日前已經成功入手該蘋果擦拭布並取得現貨分享，有海外網民更在Twitter上分享擦拭布的實物圖片，為各位果迷開箱。

據Twitter用戶@Krgn1002分享的圖片可見，該擦拭布也延續近日的環保包裝措施，採用紙封條包裝。打開盒內有折疊了的擦拭布，以及一張說明卡紙寫道：「可在所有 Apple 顯示器和表面上安全使用。如需偶爾清潔nano-texture納米紋理玻璃上難以去除的污跡，可搭配濃度 70%的異丙醇（Isopropyl Alcohol，IPA）去使用。」

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該圖還可見，擦拭布的右下角亦印有一個迷你蘋果標誌，不過擦拭布的顏色比官網圖相較略深，令不少網民質疑實物有色差。

事實上，這款擦拭布上架後亦有引來一眾香港網民熱議，笑言該新品為「信仰之布」，另有部分網民覺得其質地與眼鏡布一樣，質疑為何賣這麼貴。

官方則表示，該擦拭布由「柔軟且不會造成磨損的材質」製成，主要採用尼龍搭配聚氨酯（PU）。還標榜可以保護屏幕不在擦拭的過程中損壞，即使是昂貴的Apple Pro Display XDR也能使用，同時適用於iPhone 6以後的機款。

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責任編輯：黃顯晴