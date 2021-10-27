【異動股】創維股價狂飆近6成　首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣

▲ 【異動股】創維股價飆五成 首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣

電子科技產品生產商創維集團 （00751） 午後升幅不斷擴大，創維今早高開3%，午後單方面拉升，收市股價狂飆59%，收報3.82元，成交12億元，市值升穿100億元。創維昨公布今年首三季經營情況，期內股東應佔溢利達7.63億元（人民幣，下同），按年增長40%，較特別是光伏業務收入大增。

光伏業務表現成亮點 第三季度光伏收入逾13億元

期內公司的光伏業務收入達21.82億元， 對比去年同期的800萬元，增長接近273倍。公司表示，分布式光伏是公司熟悉的客戶端零售領域行業，亦是早期主營業務選擇，未來公司計劃以戶用光伏開端，逐步開拓工商業光伏、用電側綜合智慧能源管理等業務，逐步發展成為用電側清潔能源產業互聯網的行業領導者。

創維集團在今年中期業績中，首次公布光伏業務的收入，今年上半年該業務收入錄得8.29億元，換言之，單單第三季度公司光伏業務錄得收入達13.5億元。

另外，公司今年首三季度的營業額達358.91億元，對比去年同期的269.54億元，增長33.2%。雖然公司的智能電視系統銷售量較去年下跌17.6%，但公司表示，期內調整銷售策略，將重心轉移至OLED高端電視產品，平均銷售單價提升，銷售額仍錄可觀增長。

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記者：梁安琪

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