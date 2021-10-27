【投資理財】政府正研究MPF將來可以買國債同政策性銀行債券 原來澳門政府2015年已經買緊

積金局主席劉麥嘉軒接受媒體訪問表示，政府正在研究容許強積金投資於內地發行的政府及政策性銀行債券，預計於年內可以完成研究，並會盡快推行。雖然政府仍在研究的階段，但相信落實只是時間的問題。強積金的投資與我們息息相關，因此本文希望令讀者更了解國債與政策性銀行債券，以及當中的投資回報與風險。

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政策性銀行債券

政策性銀行債券顧名思義是由政策性銀行發行的債券，有別於我們認識的商業銀行和中央銀行，政策性銀行雖也是由政府創立，但以落實政府的政策為目標的融資活動，不以盈利為目的，現時國內有三間政策性銀行，分別為國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行，均由財政部全資擁有，並直屬國務院領導，融資的目是主要是支持國家重點建設和按照國家產業政策重點扶持的行業及區域的發展提供資金。

政策性銀行債券雖然本質上與國債有不同，但由於在發行、使用和償還都與國債相似，只是沒有政府作擔保，但不少投資者都認定是「淮國債」，因此在評級上與國家主權債券一樣。例如2020年由中國農業發展銀發行的債券，信貸評級高達A+，與中國主權評級相同，而一般的票面息率達3%或以上，因此具一定的吸引力。

政府國債

每當提起政府國債，大家可能比較關注美國國債的利率，由於聯繫匯率的原因，香港銀行的利率大多會跟隨美國國債。與美國國債類似，人民幣國債是指以中華人民共和國財政部發行以人民幣計價的國家債券，並由政府作擔保。自2009年，香港已經首次發行人民幣國債，在今年也會發行200億元的人民幣國債，其中兩年的利率為2.41%和五年期的利率為2.5%。富時世界政府債券指數（WGBI）也在今年将正式納入中國國債，在美債低息的情況下，人民幣國債的預期回報較高，因此對於國際性的投資機構具有一定吸引力。

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澳門捷足先機

澳門政府早在2015年的施政報告已提出，透過與國家開發銀行等的合作機制，讓部分的財政儲備參與「一帶一路」建設投資。最終在2014年澳門政府在巨額

儲備下(3000億澳門幣)，也落實將部分儲蓄透過廣東省及國家開發銀行進行投資，以確保在保本的情況下，以賺取更高回報(4-5%)。

投資回報與風險

我認為國債和政策性銀行債券是適合一些極為保守或已退休的投資者，由於它們都是接近在無風險的情況下獲得穩定回報(估計每年3-5%)，如果以預期回報作比較的話，回報會優於現時強積金提供的「65歲基金」，但低於政府提出的「年金」。如果投資者不願意承受風險而以「收息」為目標的話，國債和政策性銀行債券是一個可行的選擇。

但正如投資其他的債券，同樣也面對評級風險、利率風險和匯價風險。有別於國債，政策性銀行債券是沒有政府作擔保的，投資者要特別留意。匯價風險是指它們均以人民幣作為結算單位，即使人民幣兌港元的匯率保持穩定，仍可能因為買賣人民幣的差價，而令回報增加或減少。最後，利率的上升可引致債券價格下跌。

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撰文 : 陳佳恩