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【居屋直撃】業主趕移民　慈雲山居屋低於銀行估價沽　代理：一年減4次價先賣得出

股樓投資 16:03 2021/10/27

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有業主決定提早移民，最終只好減價賣樓。富誠地產駱承德說，慈雲山慈愛苑3期H座中層7室，實用面積506平方呎，兩房間隔，座向東北面，望山景，日前以475萬元（綠表）易手，實用呎價約9,387元，低於銀行估價。據報，原業主於2020年7月委託代理放盤，放盤期長達一年多，當時開價536萬元（綠表），其間四次減價，最後因移民計劃提前，所以累減61萬元，以475萬元出售單位。 

據了解，原業主於2000年10月以127萬元（綠表）購入單位，持貨21年，現賬面賺約348萬元，物業期內升值2.74倍。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，慈愛苑3期於2000年落成，建有6座住宅大廈，提供1,920伙單位。 配套方面，屋苑商場及街市已經翻新，雖然遠離港鐵站，但附近有巴士及小巴，往來港鐵鑽石山站、黃大仙站，車程約十分鐘。 

#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 慈愛苑

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