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【恒大3333】許家印據報抵押香港山頂獨立屋　料套現3億元

15:47 2021/10/27

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【恒大3333】許家印據報抵押香港山頂獨立屋　料套現3億元

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恒大 （03333） 債務問題仍未解決，中國監管部門據報指示恒大主席許家印動用個人身家，償還債務之際，有本地傳媒報道，許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨立屋，本月抵押予建行（亞洲）借按揭貸款，料可借3億元。

報道指，被抵押的10B屋實用面積約5,000平方呎，由恒大相關人士持有。發展商新世界發展於2012年以轉讓公司方式售出，大屋亦一直無抵押借貸，直至本月向建行（亞洲）借貸。

許家印據報被要求以個人身家為恒大還債，詳見【下一頁】

10B屋現時市值約7億元，根據金管局現時按揭指引，以公司持有的物業，按揭上限約40%計算，即可套現約3億元。

報道指，10B屋及10C屋近年為許家印夫婦及家人自用，由「管家」譚海軍處理大小事務。近期10B屋一度租出及後收回。

萬科會否救恒大？郁亮：先解決自己過冬【下一頁】

彭博日前報道，中國政府正敦促許家印動用個人身家償付債務﹐地方政府正監管恒大的銀行帳戶，確保資金用於保交樓，以完成在建的住宅項目，而不是用於償還債權人。

另外，2021年胡潤百富榜今日（27日）公布中國百富榜，許家印身家單年失去1620億元，以730億元由去年的第5位大跌至第70位。

更多【內房危機】消息    

相關文章：

【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌

【恒大3333】據報恒大料年底可如期交付40個項目　部份進入室內裝修階段（第二版） 

*同場加映 →【ET開市直擊】汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code） 

 

港股 傳統經濟股 中國恒大（03333） 恒大 發展商 香港 山頂

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