【ET講股通】孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股低開後跌幅擴大，恒生指數跌超過400點，失守26000點關。港交所 （00388） 業績剛於中午發布，港交所股價跌逾1%，企在475點水平。重磅科網股包括阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 都下跌，港股期結走勢如何？iMoney主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指低開後反覆向下

02：25 - 美股造好 恒指初步未算悲觀

04：40 - 港股成交大跌 未現大沽壓

05：43 - 新經濟股或有投資者趁高獲利回吐

06：45 - 港股後市或補裂口

07：52 - 外圍現不明朗因素 美國加息或加快

10：02 - 觀眾問股：理文造紙 （02314） 現價可溝貨？

12：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 甚麼價位可買入？

16：09 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可吸納？

18：58 - 觀眾問股：美團 （03690） 現價可吸納？

21：23 - 觀眾問股：美股會否爆煲？憂聯儲局「急剎車」加息

25：11 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢弱或再跌

28：30 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00522） 前景點睇？

30：41 - 股票推介：金風科技 （02208）

31：06 - 股票推介：阜豐集團 （00546）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，大市今日表現糟糕，低開後反覆向下，愈跌愈多。兩類股份拖累大市，一是內需股，如海底撈 （06862） 遭大行調低評級而跌逾7%；二是新經濟股，阿里健康 （00241） 跌得最勁，美團 （03690） 亦跌逾5%。不過，滙豐 （00005） 逆市上升，逼近48元水平，防守股和高息股亦有不錯表現。

島形頂雖利淡 惟暫時不用太悲觀

從技術面看，整體大市形勢就是點題的3個字「島形頂」。島形是指裂口上升後橫行且欠成交價位，再裂口低開，形成一個島，是利淡訊號。初步來說，暫時不用太悲觀，因為外圍並無特別情況，而且美企業績多數勝預期，加上市場預期標普500企業盈利今季有35%增長，故美股情況不俗。至於港股，今日雖然跌市，但成交偏低，沽售壓力不算大。一來，今天受期指結算特殊因素，二來，可能與之前科網股升得多，現在投資者先獲利回吐，事實上新經濟股RSI目前已接近超買水平，或出現技術性調整。

此外，出現島形頂後，其實往往會彈上，先補回裂口，故恒指目前出現島形頂有少少回軟迹象，仍有機會彈上補裂口，至於能否升穿26500重大阻力則是後話，有不少回吐壓力。

外圍方面，仍有一些不明朗因素，如油價目標價愈看愈高、儲局下周議息。愈來愈多財金猛人狠批儲局，指通脹不是暫時性，故明年加息步伐或比市場預期快。

今日潛力股 留意金風科技及阜豐集團

至於今日潛力股，之前提過的金風科技 （02208） 升逾1成，走勢向好。從技術角度來看，阜豐集團 （00546） 亦有一些潛力，近期考驗前浪頂支持後喘穩，今日逆市升3.8%，升穿下降軌，且成交增加，可考慮以2.54元水平作入市或止蝕的參考價，短綫可搏挑戰3元水平。

恒指全日跌409點，報25628點，成交1,207億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰理文造紙、平保、騰訊、美團、港交所、ASM太平洋︰立即觀看】

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