【內房危機】當代置業遭惠譽降評級至「限制性違約」、已觸發交叉違約　內部信：資產處置和大股東借款陸續到位

▲ 惠譽指，當代置業未償還到期債務的情況，與「RD」的評級對應

國際評級公司惠譽公布，將內房股當代置業 （01107） 的長期外幣和本幣發行人違約評級自「C」下調至「RD（限制性違約）」，因當代置業未能償付其於10月25日到期的2.5億美元高級票據，而且有關債券並無償付寬限期。

當代置業違約走數20億【下一頁】

惠譽指，當代置業未償還到期債務的情況，與「RD」的評級對應，這表明一項重要債務違約之後任何適用的寬限期、補救期或違約容忍期均已屆滿，但未啟動破產申請、管理、接管、清算或其他正式清盤程序，且未停止經營。

惠譽稱，當代置業無力償付10月25日的票據，已觸發公司其他美元債券的交叉違約條款。惠譽同時確認當代置業的高級無抵押評級及其美元債券的評級為「C」。

另一間評級機構穆迪亦將當代置業的公司家族評級由「Caa2」下調至「Ca」，高級無抵押債券評級由「Caa3」下調至「C」，展望降至負面。

內部信：資產處置和大股東借款會陸續到位

另外，內媒報道，當代置業管理層發內部信指，對於這次債務問題，採用了資產處置、股東借款、戰投方引入等方式，在形勢更加嚴峻的情況下，有幾項工作沒有達到預期的結果，導致此次風險出現。不過工作持續推進，公司資產處置和大股東借款會陸續到位，公司將第一時間保證職員的權益，具體的方案涉及到法律、合規，集團還在仔細設計通過後與同事們溝通。

信中又指，對於公司的未來發展，希望通過資產重組和戰略投資人的引進，實現公司的再生和持續發展。「正以最大開散度與境內外金融機構、戰略投資人密切鏈商，力爭達成一致，早日走出困境」。同時，信中就負面新聞及信用危機道歉。

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