【居屋裝修】夫婦擲46萬精裝415呎安樂蝸 縷空設計打造滲光效果 儲物+空間感並存

不少人在結婚前也會考慮置業，希望打造出屬於小倆口的安樂蝸，而今次要介紹的單位位於馬鞍山的錦暉苑，其屬於新居屋，實用面積為415呎，是一個一房並設有露台的單位，裝修時間為約4個月，屋主夫婦用了約46萬精裝打造出全屋北歐休閒風的裝修設計。若你在裝修設計上也有些預算，便不妨看下去吧。

在原則上，此單位原則屬長形，並設有一露台，而且其屬於清水樓，因此屋主夫婦在收樓時只會有簡單的水泥地、白色牆面、門及瓷磚，而在隔間上則有一梗廚和梗廁，並沒有梗房，因此屋主在裝修設計和傢俱擺佈上能有更大的自由和靈活度。由於單位只居住了屋主夫婦，因此設計師只間出了一間主人房，並騰出更多空間劃分屋內其他區域。

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在屋主的要求及設計困難上，屋主主要有三大要求，分別是家中要有大量的儲物空間、足夠的空間感以及是有舒適的感覺，希望全屋能走北歐休閒風的格調。而在困難上，由於屋主夫婦希望要有大量的儲物空間，但卻又要有空間感，因此如何把全屋構出空間感但又有儲物空間是其重中之重。

在特點上，設計師在大廳及入口位造了一面大型及C型的落地櫃，並以一面全身鏡櫃作連貫，以增加儲物空間和空間感。另外，設計師也在櫃頂和地面的位置造了縷空設計，打造出滲光效果，使全屋感覺更奢華、溫暖。

此外，設計師在飯廳的牆壁造了一面木條子特色牆連隱藏門，把主人房隱藏，使空間感大增。在全屋色調上，全屋主要用了白、木紋及藍色為主的柔和色調，並以淺色為主，使全屋走北歐休閒的格調。

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在間隔改動上，為了加大空間感，設計師把原本的梗廚改為半開方式廚房，以擴闊空間及增加收納。另外，也更改了廁所門的位置，把原本向右擺放的廁所門改為靠向中間，使廁所的空間大增，這樣能使廁櫃的長度由2呎變5呎，加大了實用性和收納空間。

在設計上，大廳整體色調主要用了木紋色、白色的淺色調為主，打造出現代簡約的感覺，因此地板用了較淺色的木紋磚，而其他傢俱包括大型落地櫃、木條子特色牆、飯桌、電視櫃也是以木紋色和白色為主。

再者，設計師以一塊大灰色波點地氈及木條子特色牆劃分出客廳和飯廳，在客飯廳內放置了一長形飯桌，而客廳則擺放了一灰色沙發配上白色的電視櫃及具設計感的燈飾，使客廳看起來乾淨、舒適又不失格調。

在主人房上，屋主做了一深木紋色地台床連弧形地櫃台階，同時也造了一白色落地衣櫃，方便戶主收納衣物，而整個房間的牆壁塗上了藍色，添加了一點活潑清爽的感覺。另外，設計師在床邊和床頭做了一滲光效果，以增加溫暖、豪華的感覺。

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在廁所上，屋主在全廁也用了仿雲石瓷磚配上灰色地磚，以增加簡潔和高貴的感覺。另外，廁所也有一上下排白配木色的鏡牆及洗手台連儲物櫃，以增加儲物空間。

在廚房上，設計師在半開放式的廚房造了一白色配木紋色的L型廚櫃並配上花磚設計，使廚房的顏色不會過於單調，同時也增大儲物空間，方便戶主儲放食物，而L型廚櫃能將爐灶區及水槽區分開，使當二人一同進入廚房煮食時，也不會導致手忙腳亂的情況；在露台上，其地磚也用了花磚設計，與廚房相互呼應。

費用： 清拆工程$21000

泥水工程$120000

水電工程$75000

現場木器$30000

油漆工程$36800

全屋傢俬$180000

總數$462800

*資料及圖片由IN Interior Design 室內設計公司提供

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責任編輯：關海儀