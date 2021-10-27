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【樓價指數】9月份官方樓價指數再跌0.4%　破頂後連跌兩月

股樓投資 15:37 2021/10/27

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差餉物業估價署數據顯示，今年9月全港私人住宅樓價指數報396.3，按月跌0.4%，連跌兩個月，並較7月份的歷史高位398.2點，回落約0.48%。

若以單位面積劃分，五類單位樓價「兩升三跌」，當中以E類（1,722平方呎或以上）單位跌幅最大，指數報322.4點，按月跌1.5%。此外，A類（431平方呎以下）及B類（431至752平方呎）單位樓價亦按月錄跌幅，兩者分別報441.3點及380.7點，按月下跌0.27%及0.9%。

錄得升幅的單位類別為C類（753至1,076平方呎）單位，指數報350.0點，按月升1.9%；以及D類（1,076至1,721平方呎）單位，報341.6點，升1.8%。

租金方面，9月份租金指數報183.8點，按月升0.88%，連升七個月，按年升2.8%。按單位劃分，A至C類中小型單位租金指數報188.0點，按月升0.91%，至於D及E類大型單位租金指則報147.0點，按月升1.17%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價今年以來已連續三季造好，惟按季升幅逐步收窄，於7月份創下歷史新高後，即調頭回落，整季升幅收窄至只有0.58%，主要是受季內股市下挫，而累及樓市氣氛所致。

展望10月份樓價走勢，陳海潮指出，由於反映的9月下旬至10月上旬分別受一度有傳聞指中央將改變本地樓市「遊戲規則」，以及市場觀望《施政報告》發表前後的反應，而一度令市況膠著受壓，部分業主加大議價空間，料拖累10樓價指數再跌0.50%左右。

不過他亦稱，《施政報告》樓市政策集中在長遠供應層面上，並以資助房屋為焦點，並無就私宅市場增減辣招，掃除一大疑慮，亦刺激近期一手新盤轉旺，料可一併帶動二手私宅樓價於11月及12月重拾升軌。他預計，第四季樓價仍有機會再升近2%，而全年官方樓價指數升幅料達6%，即有望突破400點。

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撰文 : 謝昕蕎

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