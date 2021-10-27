【勞動力不足】疫情致人手短缺問題加劇　加拿大餐廳以年薪5萬加幣聘洗碗工

加拿大溫哥華基斯蘭奴（Kitsilano）一間餐廳三個月仍未能招聘洗碗工，最近就願意提供年收入超過5萬元加幣（下同）（約31萬港元）的工作。果然，該餐廳在周五就已招聘到人手。餐廳負責人指出，在最初封城和持續裁員之後，許多餐館都提供津貼以試圖吸引員工回來。

【Work-life Balance】加拿大擬立法保障打工仔生活工作平衡 下班後可以「斷聯」【見下頁】

據業內人士稱，出手闊綽的餐廳名為Handi Grill，該餐廳提供25元（約156.7港元）時薪，遠高於洗碗工作的最低工資15.2元（約95.3港元），顯示出當地勞動力短缺期間，對於廚房工的人手是多麼的逼切。

加拿大餐飲業公會副主席Mark von Schellwitz表示，因飲食業漸從疫情中復甦，大部分餐廳都在努力重新招聘。他更指高薪請港碗工是「時代的標誌」，他對此毫不意外，因疫情前就已出現勞動力短缺，當時加拿大的餐飲業已經缺少6萬名廚房和服務員工，只是在疫情後愈趨嚴重，現時應達到13萬人。

【政府工略】水務署食水樣本檢驗員 頂薪可達逾2.5萬元 完成中四課程者即可申請【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不少餐廳都願意提供獎金和免費伙食來吸引員工，不過有評論指，現時9成餐廳人手不足，只是它們咎由自取。以往飲食業工作長、待遇​​差，正因疫情被裁，不少人都考慮自身前境，不願再重回飲食業。加上現時因疫情通常會要求客人戴口罩，又要檢查疫苗接種護照等等，或要面對更多壓力。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機