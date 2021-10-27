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【勞動力不足】疫情致人手短缺問題加劇　加拿大餐廳以年薪5萬加幣聘洗碗工

環球政經 16:18 2021/10/27

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加拿大溫哥華基斯蘭奴（Kitsilano）一間餐廳三個月仍未能招聘洗碗工，最近就願意提供年收入超過5萬元加幣（下同）（約31萬港元）的工作。果然，該餐廳在周五就已招聘到人手。餐廳負責人指出，在最初封城和持續裁員之後，許多餐館都提供津貼以試圖吸引員工回來。

【Work-life Balance】加拿大擬立法保障打工仔生活工作平衡 下班後可以「斷聯」【見下頁

據業內人士稱，出手闊綽的餐廳名為Handi Grill，該餐廳提供25元（約156.7港元）時薪，遠高於洗碗工作的最低工資15.2元（約95.3港元），顯示出當地勞動力短缺期間，對於廚房工的人手是多麼的逼切。

加拿大餐飲業公會副主席Mark von Schellwitz表示，因飲食業漸從疫情中復甦，大部分餐廳都在努力重新招聘。他更指高薪請港碗工是「時代的標誌」，他對此毫不意外，因疫情前就已出現勞動力短缺，當時加拿大的餐飲業已經缺少6萬名廚房和服務員工，只是在疫情後愈趨嚴重，現時應達到13萬人。

【政府工略】水務署食水樣本檢驗員 頂薪可達逾2.5萬元 完成中四課程者即可申請【見下頁

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不少餐廳都願意提供獎金和免費伙食來吸引員工，不過有評論指，現時9成餐廳人手不足，只是它們咎由自取。以往飲食業工作長、待遇​​差，正因疫情被裁，不少人都考慮自身前境，不願再重回飲食業。加上現時因疫情通常會要求客人戴口罩，又要檢查疫苗接種護照等等，或要面對更多壓力。

 

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 最低工資 加拿大 溫哥華 餐飲 服務 餐廳 裁員 加元

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