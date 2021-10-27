【兼職推介】Bless請兼職夜班果汁生產員 時薪70元 負責預備食材

Bless International Group Limited請兼職夜班果汁生產員，時薪70元，沒有學歷要求，主要負責預備食材, 將水果和蔬菜分類，工作時間為下午7時至下午11時，每週工作3天至4天，輪休，每天工作4小時，職位於冷氣環境下工作。

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可致電24121008與BLESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED許小姐聯絡。

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責任編輯：羅浩濂