【職場熱話】 上司不負責任只懂卸膊 打工仔工作量大苦不堪言 網民：每間公司也會有 習慣便好

不知道大家在職場上有沒有遇上過無能的上司呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己的上司不但工作能力低，經常出錯，而且不負責任，當上司委派她工作時，她不但不斷抱怨，更把工作推給樓主，使其工作量極大，樓主不禁質疑既然她收取人工，除非工作要求十分不合理，不然沒有不做的理由。

樓主經歷：

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【職場熱話】上司請吃午飯 美其名是公司福利 打工仔呻有苦自己知 網民：公司也太苛刻了吧 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「社會有太多這類人了，只懂得推卸責任。」，「也沒有辦法，只能選擇做或是不做。」，「一向也是愈高級愈無能的。」，也有人指，「很多上司工作能力根本很差，平日只是靠拍馬屁來上位。」，「每一間公司也有這樣的人。」。

另有網民分享指，「 自己入職時其上司指自己最擅長於校對工作，但結果他只懂得捉標點符號的錯處，應對的又不對，而當出錯時又只懂把所有責任推給自己。」。

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責任編輯：關海儀