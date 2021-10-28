【理財熱話】朋友辭職投身全職『炒股』 專心投資Tesla 網民：難在長期提供穩定收入

每次當股市火熱，炒股賺錢變得容易時，就會有股民興起全職炒股的念頭，最近有打工仔在討論區發帖，表示有朋友最近辭職，因為覺得上班很無謂，並表示：「今年入手Tesla贏了40多萬美金（約311萬港元），現時想做全職『炒股』，專心投資Tesla。」

特斯拉（Tesla，TSLA）股價周一突破千美元關口，創下1萬億美元市值，昨日（26日）開市創新高後回吐，最高見1,094.94美元，收市跌0.63%，報1,018.43美元。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人覺得全職「炒股」有相對的風險，「不要全職『炒股』，萬一看錯就很麻煩。」、「將來蝕錢請求老闆回來上班的時候，老闆都不理會他。」、「短期賺一筆不困難，難在要長期提供穩定收入，不是說三兩年，而是幾十年。」

另有些人覺得投資很重要的，但同時要工作，「我有投資TSLA，但我繼續返工。」、「投資很重要， 我亦工作了25年， 存款可能不夠一千萬， 但物業升值近半億。」

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責任編輯：陳頌潔