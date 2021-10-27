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【太空商機】藍色起源推商用太空站計劃　料2025至2030年間開始營運

科技 15:23 2021/10/27

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藍色起源（Blue Origin）最近發表商用太空站計劃，預計於2025至2030年間開始營運，將提供研究、工業、商業等領域的完整解決方案。

全球近年積極發展太空科技，兩大首富包括貝索斯（Jeff Bezos）與馬斯克（Elon Musk）均醉心於太空事業，試圖開拓太空商機。其中貝索斯旗下的藍色起源（Blue Origin），最新更公布興建商用太空站計劃，預計該商用太空站將於2025至2030年間開始營運，提供工業、研究、商業等領域用途。

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據悉，該提供混合用途的商用太空站將取名為Orbital Reef，沿著距離地球500公里的軌道運行，為公營及私人機構提供太空運輸、太空住宿和科技研究等服務。

其內部空間則與國際太空站相似，預計每850立方米的太空站可容納約10人。而藍色起源、美國波音和波音旗下的Sierra Space等將合作興建。

設計方面，該商用太空站預計將以開放式接口設計，方便來訪的太空站停靠銜接，或是視乎需求擴增太空站的使用空間。

事實上，藍色起源並非唯一對太空設施感興趣的企業，另一德州太空科技開發商Nanoracks上周亦宣布，與航空航天製造商Lockheed Martin、Voyager Space聯手，計劃打造名為「Starlab」的太空站。該太空站最多可容納四名太空人，預定2027年啟用。

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記者：廖淑瑩

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