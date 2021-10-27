MIRROR仍極受廣告商歡迎 頭50個廣告開支最高品牌 26%都搵鏡仔參與

過去數月消費市道明顯回暖，各大品牌更積極做宣傳吸客。據香港最大廣告媒體監察公司admanGo的廣告數據，今年第三季本港市場的整體廣告開支按年大增29%，由去年第三季的59億元增至今年的77億元，強勁的升幅顯示各行業正逐漸走出疫情的陰霾，廣告開支亦重拾升軌，當中人氣男團MIRROR仍極受廣告商歡迎。

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報告指出，十大廣告開支最高行業按年都錄升幅，當中排名第一是銀行、信用卡及投資服務，按年上升近六成，其中私人貸款類別繼續成為期內主要業務，按年上升逾33% 。至於藥物及醫謢排第二，第三季廣告開支按年升17%。而地產就排第三，按年升19%，其中物業代理佔32%，按年升14%。

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至於第三季「十大最高廣告支出品牌集團」當中，以是滙豐（00005）支出最多，其支出按年增1.3倍。排名第二及第三分別為P&G （寶潔）牛奶公司，其廣告支出按年升62%及跌14%。

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值得留意的，上半年雄霸廣告界的男團MIRROR亦參與不少品牌推廣，按今年第三季廣告開支金額計算，在前50名廣告開支最高品牌中，有13個品牌都曾邀請他們合作推廣，佔比高達26%。

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各主要媒體的廣告開支按年都錄得不俗升幅，其中流動廣告錄得按年52%升幅，而桌上電腦按年錄得逾四成升幅，以升幅計排名第二；排第三的社交媒體則錄得按年升幅達39%。



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記者：陳詠妍