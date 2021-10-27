【職場熱話】 工程工起薪低頂薪高 vs 政府工起薪高頂薪低 打工仔轉工感兩難 網民：那便要看你自己的能力

不少人對於政府工也是趨之若鶩，因其人工高福利好，若你成功找到了一份政府工又會不會去做呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己現職是做建造業，而最近他找到了一份政府工，雖然起薪點不錯，但頂薪人工不高，若自己現職的工作做到退休，其頂薪分分鐘比政府工還要多，他因而向網民詢問自己應否轉工才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 做建造業一定是做私人工較好。」，「 若不做便讓位給其他人吧！」，「若你做工程但沒有打算以後要做老闆的話，則做政府工吧。」，也有人指出，「若認為自己是有能力的，則做私人工，若認為自己沒有能力，則做政府工吧。」。

另有網民指出，「 找到一份房署的政府工，起薪點有32點，算十分高了，若有政府工也不做便真是太浪費了，倒不如直接轉行，不要做建造業好了。」。

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責任編輯：關海儀