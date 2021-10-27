【可持續發展】賦予咖啡渣第二次生命成種植肥料 Nespresso目標2022年實現碳中和

環保綠色向來備受關注，Nespresso港澳地區總經理林治平認為公司向來關注這個議題，「因為氣候變化直接影響咖啡豆的產量，變相對品牌營運亦帶來影響，故可持續發展一直是公司核心價值。」他指出，品牌目標在2022 年實現碳中和，繼而2050年達致碳淨零，「所以我們應該由現時開始做起，而非等到2049年才開始行動，否則難以達到目標。」

富達國際：2030年將所有投資組合碳排放量減半：【下一頁】

品牌在港推出不同的回收計劃，並和本港農場、酒店業合作，利用自家回收得來的咖啡渣及鋁產品，再進行二次製造，生產了全新產品，如筆、單車、種植肥料等，「我希望大眾對再造製品不會有一個誤會，認定是一個舊物，相反我們想透過二次製造，為顧客帶來驚喜，從而繼續推動環保及回收等概念。」

疫下新工作模式

新冠疫情令全球踏入新常態，Nespresso Professional指，本港65%的商業領袖擬全新的混合辦公模式，重新設計辦公室空間，雖則過去一年，在家工作漸漸普，惟仍有部企業認為，同事之間的面對面溝通是不能被取代。其港澳地區總經理林治平表示，各界均思考未來辦公室的發展情況，怎樣運用現有空間，加上科技配合，從而提升工作效率及適應全新的工作模式。

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今次Nespresso Professional與M Moser Associates以「共創連繫」為主題，共同創作CO:RE展覽，探討未來工作場所及協作的各種可能，展覽由10月25日至29日期間舉行，於銅鑼灣希慎廣場展出，同場亦會有一連串的研討會環節，集合來自設計、科技、商業和零售界如inkedIn、Microsoft、Steelcase、LVMH等的領袖，分享他們如何面對宏觀變化，為員工提供更好的工作環境。

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責任編輯：潘曉豐