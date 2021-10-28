【職場熱話】下屬想在公司開萬聖節派對   老闆一原因不批准 網民：同事私下約出來慶祝吧

臨近萬聖節，很多商場、公司布置萬聖節裝飾，但近日有網民於網上討論區發文，指有些同事想在辦公室舉辦萬聖節感受氣氛，但人力資源（HR）的同事向樓主表示，老闆不准慶祝萬聖節活動，因為某種原因…

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此貼文一出，引來網民熱議，有些人覺得如果同事們想慶祝萬聖節就私下約出去玩耍，「既然老闆在公司的地位最大，他規定這些規則又無可非議。」、「你們可以下班後在公司以外的地方自己慶祝。」、「你們自己私下去玩，不用預老闆。」，樓主認為連裝飾都沒有，少了慶祝氣氛。另有些人不覺得萬聖節值得慶祝，「萬聖節有甚麼好慶祝？！」、「其實為甚麼要慶祝萬聖節？」

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責任編輯：陳頌潔