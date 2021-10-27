【異動股】傳美國FBI搜查旗下辧公室 百富環球急挫43%後停牌

外電報道指，美國聯邦調查局(FBI)及國土安全局突擊搜查，本港上市支付系統服務商百富環球(00327)位於當地的辦公室。消息指，美國主要支付系統營運商發現百富的終端系統被用作惡意軟件儲存庫，懷疑和美國及歐盟地區的網絡攻擊有關。百富環球今日開市後，急挫43%至5.4元後於10時56分停牌，以待公司發出一份關於內幕消息的公告。百富環球母公司高陽科技(00818)，亦於開市後急挫18%至1.05元後停牌。

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百富環球上半年錄得33.1億元營業額，當中3.8億元來自美國，按年增加71%。較早前，百富亦與英國支付服務及技術供應商NetPay Merchant Services 合作，發佈百富安卓系列支付終端，拓展歐洲業務。

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