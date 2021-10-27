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【香港樓市】信和置業：樓市剛性需求仍在、研究北部都會區招標機會　海洋公園酒店數月後開幕

股市 14:18 2021/10/27

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黄志祥稱，未來會否進一步在內地物色新項目，要視乎中港會否恢復通關

信置 （00083） 副主席黃永光表示，過去半年至九個月新盤推售理想，用家入市為主，反映市場剛性需求仍在，即使美國聯儲局可能快將「收水」，但目前市場利率仍處於低水平。信和集團近月斥2億新加坡元與黃氏家族收購了新加坡一幅商住物業，黃志祥指，由於新加坡間中有「靚地」，所以便投資，強調集團仍視香港為主要市場。

信和聯同黃氏家族購星商住物業詳情【下一頁】

施政報告提出要發展北部都會區，信置主席黃志祥指，集團多年來等政府推出鐵路沿線及市區重建局項目招標，未來集團會留意及研究當中的招標機會。黃永光補充，北部都會區發展龐大，有數條新鐵路線，可創造65萬個就業機會，集團亦已在北部都會區內的錦上路站有合資發展項目共2200個單位。

會否買恒大項目？　黃永祥「哈哈哈哈」

信置早年將重慶地產項目等轉售予恒大 （03333） ，對於會否收購恒大項目，或恒大有否找信置購入項目，黃永祥僅報以「哈哈哈哈」，未有回應問題。

中銀信和合推綠色按揭【下一頁】

黄志祥稱，未來會否進一步在內地物色新項目，要視乎中港會否恢復通關，因未通關難以看到項目具體情況。黄永光補充，集團過去數年已留意大灣區的發展機會，並且聯同嘉里 （00683） 及九龍倉 （00004） 合作發展兩個項目。

信和9月商場人流按年增長21%

商場租務方面，黃永光表示，今年9月商場人流按年增長21%，租務較比去年改善，租金平穩上升，租金優惠已大減，近3至4個月多了餐飲租戶洽租，希望最差時間已過。

酒店方面，他稱，酒店業務能否改善繫於何時通關，目前已做好成本控制，推出Staycation及本地遊項目吸引住客，數月後亦有海洋公園新酒店開業，冀有助業務增值。

相關文章：【業績】信置全年基礎溢利升126%至103億元　末期連特別息69仙

相關文章：【香港零售】信和蔡碧林：最差一頁已過去　商場人流及生意額已差不多回復至2019年水平

港股 傳統經濟股 信和置業（00083） 中國恒大（03333） 北部都會區 黃永光 黃志祥 海洋公園 信和 商場

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