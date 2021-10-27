【互聯網監管】民建聯問會否引入「打機實名制」　民政事務局：遊戲商須遵守香港法例

▲ 【互聯網監管】會否參考內地推遏止未成年人沉迷網絡遊戲措施？民政事務局：遊戲商須遵守相關香港法例

內地嚴限未成年人打機，有立法會議員關注港府會否參考內地做法，民政事務局書面回覆未有直接回應。當局僅稱，在香港提供網絡遊戲的遊戲營運商須遵守所有相關香港法例，而消委會年初初在《選擇》月刊報道中，呼籲手機遊戲開發商及代理商提高資訊的透明度，並讓家長設定「課金」上限。消委會亦提醒玩家留意與手機遊戲公司之間的協議及條款，包括相關退款條款。

民建聯主席李慧瓊向民政事務局局提問，港府會否研究及參考內地、韓國及日本等地政府的相關做法，採取遏止未成年人沉迷網絡遊戲的措施，包括打機實名制、未成年人打機時間上限及限制未成年人課金等。

民政事務局指，網絡遊戲內容須遵守《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）；網絡遊戲中如設有構成博彩活動的虛擬抽獎，有關抽獎亦須受《賭博條例》（第148章）規管；網絡遊戲商的營商手法則須符合《商品說明條例》（第362章）。

民政事務局稱，為應對未成年人沉迷網絡遊戲的問題，相關政府部門、非政府機構、學校及其他組織均有提供不同類型的服務及項目。衞生署亦分別為家長、教師、中小學生製作了一套四份的「智Sm@rt錦囊」，並特設了專題網頁，內容包括過度使用互聯網和善用屏幕產品等，方便市民獲取相關健康資訊。

此外，過去兩個學年，資科辦與專業團體共合辦了20多次實體或遙距模式的學校探訪，向超過5,100名師生傳遞資訊保安的訊息。

相關文章：

【互聯網監管】中國據報考慮要求騰訊開放媒體內容、允許搜索引擎接入 百度美股盤前升逾半成

【互聯網監管】雙11前有新功能 淘寶購物車據報有望直接分享到微信

【互聯網監管】快手抖音被罰20萬人幣 宣揚過度消費等不正確導向

編輯：李哲毅