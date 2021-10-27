【機迷熱話】直播平台Twitch回歸Xbox　哪些用戶可率先試用？

▲ 事實上，Microsoft曾經在2014年整合Twitch至Xbox主頁中，但其後於2017年一同移除Twitch與Snap模式，僅支援在Xbox串流直播。相隔4年後，Twitch終於再次回歸Xbox主頁中，同時將支援USB網絡鏡頭。

微軟（Microsoft）昨日（26日）宣布直播平台Twitch將會回歸Xbox，也是Twitch相隔4年再度出現在Xbox主頁（Dashboard）中，並讓參與Alpha及 Skip-Ahead Alpha測試項目的Xbox用戶可率先試用。有關的Xbox用戶還能自行調節直播畫質﹑速率﹑麥克風和遊戲音量等。

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事實上，Microsoft曾經在2014年整合Twitch至Xbox主頁中，但其後於2017年一同移除Twitch與Snap模式，僅支援在Xbox串流直播。相隔4年後，Twitch終於再次回歸Xbox主頁中，同時將支援USB網絡鏡頭。

直播畫質和速率方面，用戶分別可以由360p/500kbps、480p/1000kbps、720p/3000kbps等切換到1080p/6500kbps。還可顯示觀眾人數列表，以及直播進行時間等。

據外媒估計，Microsoft在進行為期數月的測試後，便會全面開放Twitch遊戲直播功能回歸Xbox，讓所有用戶使用。

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責任編輯：黃顯晴