奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼

勞力士（Rolex）鐘錶升值潛力高，成為不少港人購買名錶的首選品牌。荷里活男星奇諾李維斯於巴黎拍攝新電影《John Wick 4》，他更向4名劇組特技人每人送出一隻勞力士「黑水鬼」，以答謝他們辛勤工作。

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外媒報道，57歲的奇諾李維斯（Keanu Reeves）上周六（23日）現身巴黎一間錶舖，與劇組4名特技人一起挑選手錶。

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其中一名特技人隨即於社交媒體Instagram，曬出他們一行五人齊齊戴勞力士Submariner（俗稱黑水鬼）手錶的合照，並向奇諾李維斯道謝。

據悉，奇諾李維斯選擇勞力士去年9月發布的126610LN款式，這款手錶於本港的官方售價為7.13萬港元。但「黑水鬼」備受追捧，坊間炒價更超過10萬港元。

而奇諾李維斯送給特技人的「黑水鬼」背面，包括電影名稱、奇諾李維斯的名字及收禮者的名字，相當有心思。

《John Wick 4》原定於今年上映，但受疫情影響，上映日期推遲至明年5月27日。

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責任編輯：鄭錦玲