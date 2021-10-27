  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼

環球社會熱點 14:18 2021/10/27

分享：

勞力士（Rolex）鐘錶升值潛力高，成為不少港人購買名錶的首選品牌。荷里活男星奇諾李維斯於巴黎拍攝新電影《John Wick 4》，他更向4名劇組特技人每人送出一隻勞力士「黑水鬼」，以答謝他們辛勤工作。

巴西總統防疫不力被控9罪 參議院建議起訴 【下一頁】

【英國王室】英女王繼續休養 缺席Cop26 【下一頁】

外媒報道，57歲的奇諾李維斯（Keanu Reeves）上周六（23日）現身巴黎一間錶舖，與劇組4名特技人一起挑選手錶。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

其中一名特技人隨即於社交媒體Instagram，曬出他們一行五人齊齊戴勞力士Submariner（俗稱黑水鬼）手錶的合照，並向奇諾李維斯道謝。

據悉，奇諾李維斯選擇勞力士去年9月發布的126610LN款式，這款手錶於本港的官方售價為7.13萬港元。但「黑水鬼」備受追捧，坊間炒價更超過10萬港元。

而奇諾李維斯送給特技人的「黑水鬼」背面，包括電影名稱、奇諾李維斯的名字及收禮者的名字，相當有心思。

《John Wick 4》原定於今年上映，但受疫情影響，上映日期推遲至明年5月27日。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
今日
世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站
今日
貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
今日
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
【Rolex關廠】勞力士瑞士停工10日 二手錶網卡地亞特價
2020/03/20
【Rolex關廠】勞力士瑞士停工10日 二手錶網卡地亞特價
【奢侈品牌併購】Tiffany股價曾彈30% 主因LVMH確認有意收購
2019/10/28
【奢侈品牌併購】Tiffany股價曾彈30% 主因LVMH確認有意收購

你可能感興趣

世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
今日 12:43
世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站
今日 09:05
貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
今日 08:30
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
鐘錶 電影 巴黎 鐘錶 勞力士

下一篇文章

聯合國警告全球恐升溫攝氏2.7度 籲各國勿「講多過做」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間14:00）
英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校
英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」