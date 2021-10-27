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【新冠疫苗】美CDC更新接種指引 第4劑先係加強劑？

環球社會熱點 15:06 2021/10/27

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因應新冠肺炎疫苗隨時間減弱功效，不少國家及地區已開始安排民眾接種加強劑。美國疾病管制與預防中心（CDC）近日更新接種指引，自身免疫能力較差的高危族群人士可接種第4劑疫苗，並指定mRNA疫苗，同時更新部分人士的加強劑定義。

【輝瑞疫苗】美FDA支持5至11歲接種 涉3000萬兒童 【下一頁】

CDC周二（26日）更新接種指引，建議完成加強劑接種半年的18歲以上，自身免疫力中度或嚴重受影響民眾打第4劑新冠疫苗，但限定mRNA疫苗，即輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。CDC估計，全美約900萬民眾將需要打第4劑，佔總人口2%。

根據CDC指引，對於美國免疫力較差民眾，第3劑疫苗應是「附加劑」（Additional dose），劑量與首次劑相同，第4劑才是「加強劑」（Booster），劑量應是前3劑的一半。CDC指出，附加劑為免疫力不足者提供完善的免疫反應。

【新冠疫苗】美商界呼籲押後強制打針 憂人手短缺 【下一頁】

約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今夏的研究指出，完成兩劑疫苗的疫力力較差民眾重症入院或死亡率，高於普通民眾485倍。CDC的小型研究亦發現，完成疫苗接種後再次感染及重症入院者中，44%為疫力力較差民眾。

不過，CDC尚未正式建議民眾應該接種第4劑疫苗，民眾應在咨詢專業醫療建議後，再作出決定。現時，美國3款已批准使用的新冠疫苗（強生﹑輝瑞及Moderna）一律已獲准接種加強劑，同時亦批准民眾「溝針」。

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責任編輯：吳漢培

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