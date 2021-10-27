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聯合國警告全球恐升溫攝氏2.7度 籲各國勿「講多過做」

環球經濟金融 14:00 2021/10/27

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全球日益關注氣候變化問題，根據聯合國周二（26日）發表的一份報告，指全球正浪費從新冠肺炎疫情復甦及重建的機會，積極改善氣候問題。報告同時指出，若各國未能加強氣候承諾，全球氣溫會最少上升攝氏2.7度，帶來災難性後果。

新西蘭成首國 強制金融業披露怎應對氣候變化 【下一頁】

聯合國周二發表報告，警告各國目前的氣候承諾，到2030年僅減少約7.5%碳排放，遠低於科學家指出，限制全球氣溫上升在攝氏1.5度時所需減少45%碳排放的標準。周日（31日）開幕的商討氣候變化的Cop26峰會目標，正是尋求各國達成全球減少45%碳排放。

報告續指，雖然超過100個國家承諾在2050年前實現零碳排放，但報告審查各國在氣候問題的實際行動與承諾之間差距，發現很多國家的零排放承諾含糊不清，除非十年內能真正實施嚴格減少碳排放，否則全球變暖將達災難程度。

報告發現，去年大部分國家因新冠疫情而實施封城期間，整體碳排放量減少約5.4%，但只有5分1的經濟復甦支出用於減少碳排放。聯合國指，儘管各國政府作出減排承諾，但實際行動未有反映各國努力。

英女王直播呻「煩心」 全球領袖對氣候問題「齋講唔做」 【下一頁】

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres） 表示，全球正浪費大量機會，以可持續、節約成本及保護地球的方式投資，應對新冠肺炎疫情及復甦，同時亦形容調查結果為各國領導人「敲響警鐘」。

撰寫報告的聯合國環境規劃署 （Unep） 執行主任安德森 （Inger Andersen） 表示，氣候變化不再是未來問題，而是伸手可及的影響。安德森指出，全球有8年時間將溫室氣體排放量減半，呼籲各國領袖制定計劃及政策、落實與實現最終減排，把全球氣溫上升限制在攝氏1.5度。

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責任編輯：郭麗明

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