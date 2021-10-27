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【Work-life Balance】加拿大擬立法保障打工仔生活工作平衡　下班後可以「斷聯」

環球政經 14:34 2021/10/27

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加拿大安大略省近日擬立新法，鼓勵員工下班後「遠離」辦公室，從而達至工作生活平衡。

【過勞城市】Work-life balance城市調查    香港倒數第6成過勞城市之最 【見下頁

當地勞工廳長麥諾頓（Monte McNaughton）周一時介紹新法案，擁有25名或以上人數員工的企業，需要給予員工下班後放下工作的權利。他更表示：「安大略省不能成為人們因無休止的工作而精疲力竭，並失去家庭時間的省份。我們需要讓員工休息一下。」麥諾頓提到，新政策或包括：設定電郵件的回覆時間，並鼓勵員工在離開工作時打開外出通知。

【筍工推介】民政事務局招聘經理 月薪逾3.1萬元 有3年工作經驗即可申請 【見下頁

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另外，新政策中還提議禁止僱主使用「不公平」的競業禁止協議（non-compete agreements），即僱員在離職後，無法在同一領域的公司開展新工作，導致他們的工資被壓低。

不過，此一舉措就遭受批評。律師利域（Howard Levitt）就指出，該省的新政策並未能真正解決問題。他認為員工下班後是否可「斷聯」，要視乎其工作的業務性質，他就形容如果自己律師樓的員工下班就失去聯絡，對客戶來說是「毀滅性」的。他又指出，現時已有相關的法例如「加班法」保障員工，確保僱員得到補償。

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撰文 : 陳楚琨

工作時數 律師 經濟 過勞 加拿大

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