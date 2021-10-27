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京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？

股市 13:40 2021/10/27

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京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 股價今早跌逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 亦齊跌，中概科網股現沽壓，投資者如想入手大價科網股，現時是否吸納時機？入市有何策略？較推介哪一隻？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code）

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　中概科網股現沽壓
01：02 - 美股外圍市況速覽　Tesla一度升6.8%
02：10 - 港股ADR表現
02：36 - 亞太股市早段市況速報
03：05 - 美國消費信心數據勝預期   美股升勢可延至下周？
04：17 - 勿忽略美國聯儲局「收水」進度　美股或於高位整固
05：41 - 港股上日市況速覽
06：46 - 大行唱好　恒指明年可上望37000點？
10：58 - 預計恒指第四季造好　衝上26500點前有回吐
12：06 - 內地政府要求許家印用個人財產還恒大債務　恒大未必得救
14：49 - 內房股最壞時間已過？可重新吸納？
17：49 - 贛鋒鋰業 （01772） 業績漲5倍　短綫、中綫可吸納
20：42 - 鋰價預計2年後才見頂
22：52 - 比亞迪 （01211） 短期值搏率不大
27：29 - 雙十一預售成績理想　可留意敏華 （01999） 、海爾智家 （06690）
31：00 - 李寧 （02331） 、安踏 （02020） 受惠雙十一有限
32：32 - L’OCCITANE （00973） 業績理想　短綫上望27元
34：30 - 恒指早段市況速覽
36：00 - ET個股推介 - 華潤啤酒 （00291）
37：10 - 觀眾問股：大唐發電 （00991） 電力股炒作告一段落？ 也談華潤 （00836） 、中國電力 （02380）
39：01 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 溝貨定止蝕？也談新天綠色能源 （00956）
41：26 - 新能源股炒作可持續？
42：59 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00522） 現價位宜溝貨？
44：22 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 46元有貨應止蝕？
45：09 - 觀眾問股：越秀房產信託基金 （00405） 想長線收息可持貨？
48：00 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 前景點睇？
49：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 出業績對股價影響不大
50：53 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可入貨？
52：59 - 觀眾問股：廣汽集團 （02238） 7.9元有貨可持貨？
54：55 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 長遠睇好？
57：01 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 不宜太大憧憬
58：25 - 觀眾問股：中國軟件國際 （00354） 12.6元有貨現時應沽？
59：31 - 恒指早段市況速覽
1：00：43 - 京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 現下跌　是吸納時機？
1：01：58 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 可重上6.3元高位？
1：02：56 - 港股早段消息股速覽
1：04：30 - 財經日誌提提你

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