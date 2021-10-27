【大行看法】瑞信：目前仍未是「重返中國」的合適時機　政策明顯轉向才能推升中資股（推薦7股）

▲ 【大行看法】瑞信：目前仍未是「重返中國」的合適時機 政策明顯轉向才能推升中資股

中港股市走勢反覆，瑞信指，雖然部分投資者已對中國市場改觀，但該行維持中資股「減持」評級，因無論從宏觀周期性趨勢、每股盈利增長動力及滙率走勢來看，亞洲其他市場相對更吸引，而且當其他亞洲國家增長加快的同時，中國經濟仍未見到復甦跡象，估計中國會維持穩定而非刺激性政策，因此目前仍未是「重返中國」的合適時機。

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瑞信指，雖然在中國市場找到不少投資機會，但仍有足夠的重磅股可列入「增持」評級，預期中資股會繼續落後於其他亞股，直至貨幣政策有明顯轉向，故該行會在中資股保持高度選擇性，偏好受惠於政策支持的行業，如電動車，亦看好與全球趨勢有關的行業，如能源及原材料，便宜的防守股如電訊也是該行青睞的對象。

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該行稱，對於中資科技及互聯網股的看好趨樂觀，但將行業調升至「增持」的風險仍然偏高。

瑞信在亞洲區內，相對看好東盟（ASEAN）、印度及韓國，所有南亞市場都看到疫後強勁反彈，而且東盟估值便宜，預期隨記憶體及本土經濟回升，韓國股市明年會向上。

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