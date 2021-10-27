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【大行看法】瑞信：目前仍未是「重返中國」的合適時機　政策明顯轉向才能推升中資股（推薦7股）

股市 14:30 2021/10/27

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【大行看法】瑞信：目前仍未是「重返中國」的合適時機　政策明顯轉向才能推升中資股

中港股市走勢反覆，瑞信指，雖然部分投資者已對中國市場改觀，但該行維持中資股「減持」評級，因無論從宏觀周期性趨勢、每股盈利增長動力及滙率走勢來看，亞洲其他市場相對更吸引，而且當其他亞洲國家增長加快的同時，中國經濟仍未見到復甦跡象，估計中國會維持穩定而非刺激性政策，因此目前仍未是「重返中國」的合適時機。

瑞信推薦7隻中資股

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德銀料恒指明年底達37000點，詳見【下一頁】

瑞信指，雖然在中國市場找到不少投資機會，但仍有足夠的重磅股可列入「增持」評級，預期中資股會繼續落後於其他亞股，直至貨幣政策有明顯轉向，故該行會在中資股保持高度選擇性，偏好受惠於政策支持的行業，如電動車，亦看好與全球趨勢有關的行業，如能源及原材料，便宜的防守股如電訊也是該行青睞的對象。

瑞銀財管：2030年全球六成新車將實現電動化【下一頁】

該行稱，對於中資科技及互聯網股的看好趨樂觀，但將行業調升至「增持」的風險仍然偏高。

瑞信在亞洲區內，相對看好東盟（ASEAN）、印度及韓國，所有南亞市場都看到疫後強勁反彈，而且東盟估值便宜，預期隨記憶體及本土經濟回升，韓國股市明年會向上。

相關文章：【大行看法】瑞士百達資管：股票市場估值偏高　強勢回升已成過去、對股票持中性態度

相關文章：【大行報告】滙豐研究調升全綫電力股目標價及評級　明年股息率更吸引　首選潤電、中國電力

*石Sir淺探新科技股後市：騰訊、快手、美團、阿里巴巴*

港股 海螺水泥（00914） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 快手—W（01024） 網易－S（09999） 增持 貨幣政策 贛鋒鋰業（01772） 東盟

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