【英國經濟】勞動力短缺　英國企業花費數億元吸引員工

▲ 英國連鎖酒店集團Whitbread表示，現時酒店業勞動力嚴重短缺，需要提高薪酬挽留員工。（法新社圖片）

英國連鎖酒店集團Whitbread表示，現時酒店業勞動力嚴重短缺，需要提高薪酬挽留員工，估計需額外支出1200萬（約1.28億港元）至1300萬英鎊（約1.39億港元），並動用1000萬英鎊（約1.072億港元）作為留任獎金；亦要向時薪員工加薪，及再聘請2,000名員工，以補充房務、接待和廚房部門的人手需求。

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Whitbread表示，經濟復甦好於預期，自5月17日放寬疫情限制後，放寬酒店住宿後，客房的預訂一直強勁，並預計明年客房的收入，將恢復到新冠疫情前的水平。

其行政總裁Alison Brittain表示，上半年Whitbread的表現比同行好，然而人手不足丶高入住率及供應鏈問題，令夏丶秋兩季的經營也面臨挑戰。

而收入方面，仍比新冠疫情前同期下降39%，但相比2020年同期已經上升一倍。上半年的稅前虧損從去年的7.247億英鎊（約77.9億港元），下降至1,930萬英鎊（約2.06億港元），但仍遠低於新冠疫情前的2.199億英鎊（約23.6億港元）的利潤。

英國統計局表示，7月至9月期間職位空缺達到110萬個，是自2001年有記錄以來的最高水平，而酒店業的空缺最大，勞動力短缺問題正影響整個經濟復甦。

員工薪酬支出是企業面臨的壓力之一，許多企業被迫支付不同的獎金，或提高薪酬吸引員工。

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責任編輯：陳明俊