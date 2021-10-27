【電動車】瑞銀財管：2030年全球六成新車將實現電動化　智慧出行市場規模逾15萬億元

▲ Tesla早前指，標準版續航電動車將逐步切換使用磷酸鐵鋰（LFP）電池

Tesla特斯拉（美：TSLA）股價創新高，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，2025年智慧出行主題（包括自動駕駛和汽車共享概念）市場規模將達4,500億美元（約3.5萬億港元），是當前規模的3至4倍；2030年市場可能進一步增長至2萬億美元（約15.6萬億港元），屆時全球60至70%的新車料將實現電動化。瑞銀財管指，2020到2030年期間，亞洲、歐洲和美國的電動車銷量將分別以36%、23%和17%的複合年均增長率成長。

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瑞銀財管看好開拓電動車業務的全球汽車製造商，以及整個供應鏈上的電池、傳感器等部件製造商，也看好銅、鎳和鋰等過渡金屬。而在電池製造商領域，規模、行業專長和人才是電池科學創新的關鍵。

瑞銀投行研究部指，去年底以來電池材料價格大幅上漲，導致電池成本每千瓦時上漲約120至140元，但電池製造商一直吸收這種成本漲幅。瑞銀研究部中國汽車行業主管鞏旻認為，動力電池需求持續超越原材料成本漲幅，令電池變得不可避免，而供需日漸收緊的子板塊（隔膜、負極和電解液）加價的可能性更高。

動力電池加價難以避免 看好上游供應商

鞏旻表示，今年來電池價格與2020年相比持平，說明材料價格漲幅被電池製造商以效率提升和利潤率萎縮而吸收，而除鋼、鋁及銅等價格上漲外，電池提價恐令電動車製造商進一步承壓，尤其是大眾市場品牌，而對純電動車製造商的影響應該尤其明顯，因此他更看好電池製造商和上游供應商（相較於下游電動車製造商），原因是上游較為集中，而下游較為分散。

Tesla早前指，標準版續航電動車將逐步切換使用磷酸鐵鋰（LFP）電池，而LFP電池在中國電動車生態系統中早已佔據主導地位，故此引發中國電池製造商股價急升。現時Tesla電動車三元電池化學成分主要為鎳、鈷和鋁，但其標準續航版電動車計劃改用LFP電池，有關技術其實已用於Tesla在中國製造的汽車。

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由於電動車電池系統成本高，生產成本對行業利潤率十分重要。另外，從環境、社會及治理的角度來看，行業逐漸向LFP電池傾斜被視為利好因素，因為可以减少鈷和鎳污染，避開因採礦引起的治理問題。

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