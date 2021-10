世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒

美國電動車廠Tesla市值突破1萬億美元,Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)也登上世界首富之位。聯合國世界糧食計劃署行政總裁比斯利呼籲馬斯克等全球富豪行動。按照比斯利的説法,馬斯克如捐出2%身家,已足夠解決全球飢荒問題。

根據世界糧食計劃署(WFP)周一(25日)發布的一份報告,阿富汗一半人口、即2280 萬人面臨嚴重飢荒。報告指失業和流動性危機揭示阿富汗正處於人道主義危機邊緣,320萬5歲以下兒童情況危險。

比斯利(David Beasley)周二(26日)接受美國有綫新聞網絡(CNN)訪問,他表示在氣候變化及疫情等因素,令很多國家面臨飢荒問題。

他表示億萬富豪需要站起來,更特別點名馬斯克及Amazon創辦人貝索斯(Jeff Bezos)。

比斯利表示:

如果我們不接觸他們,就會有4,200萬人死去。而60億美元能幫助他們,這並不複雜。

($6 billion to help 42 million people that are literally going to die if we don't reach them. It's not complicated.)