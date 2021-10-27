世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒

美國電動車廠Tesla市值突破1萬億美元，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）也登上世界首富之位。聯合國世界糧食計劃署行政總裁比斯利呼籲馬斯克等全球富豪行動。按照比斯利的説法，馬斯克如捐出2%身家，已足夠解決全球飢荒問題。

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根據世界糧食計劃署（WFP）周一（25日）發布的一份報告，阿富汗一半人口、即2280 萬人面臨嚴重飢荒。報告指失業和流動性危機揭示阿富汗正處於人道主義危機邊緣，320萬5歲以下兒童情況危險。

比斯利（David Beasley）周二（26日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，他表示在氣候變化及疫情等因素，令很多國家面臨飢荒問題。

他表示億萬富豪需要站起來，更特別點名馬斯克及Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。

比斯利表示：

如果我們不接觸他們，就會有4,200萬人死去。而60億美元能幫助他們，這並不複雜。 （$6 billion to help 42 million people that are literally going to die if we don't reach them. It's not complicated.）

根據彭博社報道，馬斯克的身家接近2,890億美元（約2.25萬億港元），60億美元相當於馬斯克約2%的身家。

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另外，埃塞俄比亞提格雷（Tigray）地區去年爆發戰爭，導致超過200萬人無家可歸及成千上萬平民被殺。WFP估計當地約有520萬人急需糧食援助。

埃塞俄比亞當局早前更封鎖提格雷地區，導致聯合國組織無法運送糧食到當地。比斯利也表示他們未有足夠資金，也無法安排車輛運送糧食，憂慮提格雷人民面臨更嚴重飢荒。

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責任編輯：鄭錦玲