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【石Sir午市閒談】淺探新科技股後市：騰訊、快手、美團、阿里巴巴

股市 13:04 2021/10/27

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恒生指數中午收報25642點，跌396點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介金風科技 （02208） ，另亦會分析騰訊 （00700） 、快手 （01024） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、銀娛 （00027） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
05：45 – 騰訊 （00700）   勿跌破400.00元
08：24 – 快手 （01024）  上破110.00元始望好
11：12 – 美團 （03690）  上破294.00才好
13：30 – 阿里巴巴 （09988）   勿跌破157.00元
15：50 – 銀娛 （00027）   宜守38.00-40.00元位
18：25 – 金風科技 （02208） 政策利好
23：45 – 推介股表現記錄
24：10 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫今早《ET開市直擊》市場專家為你分析市場形勢【按此看足本版-附Time code】*

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 金風科技（02208） 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 銀河娛樂（00027） 石鏡泉

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