【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店

▲ 天上野有限公司創辦人陳鍾鴻（Eddie）表示，疫情帶來更大機會，品牌在本月開設兩間分店，公司生意額穩步上升。

即使受到疫情影響，本地生活用品市場需求續增，不少品牌把握民生用品商機，積極作出部署。本地家庭用品及廚具品牌「天上野」創辦人陳鍾鴻（Eddie）認為，疫情反而帶來更大機會，該品牌於本月新開兩間分店，目前銷售額穩步上升，平均每月生意額達至千萬元。

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自研晾衣架迎港人需求 打響名堂

Eddie指，「一開始品牌率先推出自家研發的生鐵鑊產品，後來推出一款晾衣架後，才逐漸獲得更多港人認識。」他指，當時在設計產品時，首要目的是符合本地家庭用戶需要，因應香港獨特的居住環境，晾衣架體積不宜太大，而且要易於打開及收納。

由於產品切合港人需求，推出市場後廣受本地消費者歡迎，並成功提升品牌知名度。Eddie表示，除了自家研發、設計及生產的鐵鑊、竹砧板及曬衣架等產品外，另亦引入多款來自日本、美國及歐洲等地家庭用品。

現時本地家品店林立，無論是日本城、AEON大型連鎖店，或是小型店舖，「總有一間喺附近」。面對大型連鎖企業，本土品牌又如何在激烈市場競爭中生存？Eddie認為，銷售策略主要分為3種：分別是鬥品牌大小、產品售價高低、以及產品特色。「不少顧客在購買時考慮品牌，以及購買產品的便利程度，即使產品價格較市面上貴，客人仍然會購買。」

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難以鬥大鬥平 注重銷售能力

Eddie指出，品牌難以與競爭對手「鬥大」及「鬥平」，唯一可做的就是靠特別取勝。他認為，只要不斷將產品質素提升，做到比其他產品出色，消費者自然認可並願意購買。他也指，「產品要賣得出去，員工的銷售能力十分重要。」首先讓員工了解大部分產品的製作原理和品質，若獲得員工信服，他們便會產生認同感，並有信心將產品推銷給客人。

品牌主要發展本地市場，同時亦有在中國內地銷售部分產品，但所佔收入不足1成。Eddie透露，雖然疫情期間面臨舖租等壓力，但此段時間市場對家庭用品的需求持續，公司更將產品價錢降低，其銷售額不斷提升。除了實體門店之外，部分產品亦有在HKTVmall網購平台上架，以增加銷售渠道，公司平均每月生意額達到1千萬元。

Eddie觀察到，疫情期間本地不少店舖倒閉，珠寶、化粧等零售行業也大受打擊，但同時為公司帶來更多機遇及進入市場的空間。即使在疫情下，該品牌仍然繼續擴充業務，本月內分別在旺角及將軍澳增設兩間新分店，目前共設有22間實體店舖。他更表示，對於公司規模及發展抱持樂觀態度，未來亦會續開分店。

記者：李寶如