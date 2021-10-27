【供應鏈】解決港口堵塞　洛杉磯港、長灘港滯留貨櫃每天罰100美元

▲ 洛杉磯港 （Los Angeles） 與長灘港 （Long Beach）宣布，11月起將對滯留過一定期限的每個貨櫃，收取每天100美元的罰金（約777.7港元）。（法新社）

美國供應鏈危機持續，大量船隻在港口外停泊等待進港，為解決港口堵塞，美國西海岸的兩大港口，洛杉磯港 （Los Angeles） 與長灘港 （Long Beach）宣布，11月起將對滯留過一定期限的每個貨櫃，收取每天100美元的罰金（約777.7港元）。

【香港出口】9月出口貨值按年上升16.5% 往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%

洛杉磯港和長灘港要求貨櫃抵達港口後，必須在9天內由貨車載走；而通過鐵路運輸的貨櫃，則只有3天的時間。若超出上述規定期限，海運業者將被處每貨櫃每日100美元的罰金，逐日遞增，政策於11月1日起生效。

長灘港執行董事Mario Cordero在聲明中解釋，「碼頭的空間已經耗盡，這做法能騰出空間給予停泊海上的貨櫃船進行卸貨」。

生產和供應鏈管理專家Awi Federgruen表示，受消費需求激增、交通費用高昂、勞動力短缺、海外製造業運輸延誤、貿易政策和通脹的影響，美國的供應鏈首當其衝。此外，隨著公共衛生措施的放鬆和冠狀病毒疫苗的推出，今年與2020年相比，假日的慶祝活動規模更大，消費者將感受到前所未有的通貨膨脹壓力。

美將與各國領導人討論解決方法

白宮新聞秘書新聞發言人普薩基（Jen Psaki）近日曾表示，政府繼續努力解決供應鏈問題，並計劃在本周末的20國集團（G20）峰會上與各國領導人討論全球供應鏈中斷的問題。

【電動車】電動車租賃業務困難重重 缺乏充電設備、流轉速度慢成關鏈

【電動車】Hertz大手購入Tesla電動車受關注 料加快汽車租賃商改用電動車

責任編輯：李智美