巴西總統防疫不力被控9罪 參議院建議起訴

巴西新冠肺炎疫情肆虐，巴西總統博索納羅被批評處理當地新冠疫情不力。當地參議院委員會周二（26日）投票通過建議起訴博索納羅，博索納羅被控在新冠疫情期間犯下9項罪行，包括反人類罪名。

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巴西參議院調查委員會以半年時間搜集資料及撰寫報告，周二針對總統博索納羅（Jair Bolsonaro）處理新冠肺炎疫情的指控投票，最終以7票贊成、4票反對通過起訴博索納羅，指他在疫情期間犯下反人類罪、違反防疫措施、不合理動用公款及製造假新聞等9項罪名。

此外，委員會同時建議起訴另外77人及兩間公司，包括博索納羅三名子女、多名現任或前任部長及聯邦議員等。

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雖然委會員通過控告博索納羅，但投票結果不具檢控力。委員會主席、參議員阿西斯（Omar Aziz）將於周三（27日），移送調查結果予當地總檢察長，並由總檢察長決定是否作出刑事指控。然而，由於總檢察長由博索納羅任命，外界相信檢控博索納羅的機會甚微。

博索納羅至今堅稱自己沒有犯罪，強調政府從爆發疫情開始已作出正確決策。其盟友亦批評，向博索納羅提出檢控建議，純粹是政治及選舉操作。

巴西有超過60萬人因新冠肺炎死亡，死亡人數僅次於美國，博索納羅被質疑處理新冠疫情不力，包括堅拒不接種新冠疫苗。

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責任編輯：郭麗明