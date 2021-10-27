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【港交所業績】港交所第3季少賺3%至32.5億元　歐冠昇：出入境限制成挑戰、A股期貨未平倉合約達30億

股市 17:21 2021/10/27

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【港交所業績】港交所第三季少賺3%至32.5億元

受累於投資收益表現，香港交易所 （00388） 第三季盈利按年跌2.9%至32.51億元，大致符合預期。港交所上季總收入按年維持在53.09億元，當中經營業務收入增10%至51.1億元，但遭投資收益淨額跌76%至1.55億元抵銷。隨港交所營運支出增1.4%和折舊及攤銷支出增加，港交所盈利按年轉跌。

港府預告取消大部分豁免隔離檢疫群組，有傳上市公司高層將被取消豁免，港交所行政總裁歐冠昇稱，疫情依然是此刻最大難題，理解金融業期望恢復面對面接觸，也理解港府的防疫要求，認同防疫限制難免對金融業帶來影響，會設法減低影響，但未有詳細解釋。

港交所上周推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨，該A股期貨被視為港交所未來增長機會，歐冠昇指，產品首日名義成交金額為旗下期貨產品歷來最高，發行一周未平倉合約規模已近4億美元（約31億港元），有信心產品長遠可成功，但難估計何時才能全面成熟。

港交所MSCI A股期貨掛牌、首日成交多少？ 歐冠昇：強化衍生品中心定位，可見【下一頁】

第3季業績上，港交所上季日均成交回升，帶動交易和結算費上升，但集體投資計劃的公平值淨虧損2,300萬元，較去年同期賺2.09億元遜色，而保證金投資收益減少，都令投資收益淨額減少。

雖然港交所第三季業績按年倒退，但季度盈利為歷來第三高，而總收入較第二季回升7%，僅次於今年首季的歷史高位。

港交所業績前股價半日跌1.2%，報475.8元，成交6.7億元。港交所業績與市場預期相若，午後股價未有大變動，全日跌1.5%至474.8元。

*港交所 （00388） 業績前股價軟， 前景點睇？*

總結首9個月，港交所首3季收入和盈利續為歷年新高，收入增加7.6%至151.6億元，投資收益淨額按年少37%至9.29億元，而營運開支增6%至33.29億元，折舊及攤銷增21%至10.06億元。港交所首3季盈利增15%至98.61億元。

新股表現方面，單計第三季，港交所有27家新股主板上市，較去年同期少11家，集資額按年跌4成至742億元，去年同期受惠於多家中概股第二上市刺激，單季集資額達1231億元。首3季香港新股集資額達2859億元，續為同期新高。

歐冠昇稱，新股集資表現相當受市況波動影響，不會太留意單季度表現，而截至9月底，已公開遞交上市申請的企業逾200家，續處於歷史高位，反映香港股市吸引力。

圖看業績前大行最新目標價

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*逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析市況，做好開市準備*

相關文章：

【大行報告】港交所遭滙證、瑞信、瑞銀下調目標價　第三季業績料按年倒退（附目標價）

 

港股 業績公布 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

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